Options du sujet Imprimer le sujet

mawt1 Erreur Windows XP à un stade de MLB [BSOD] 3 #1

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 6953 Karma: 3220 Rien à voir avec ce qui se passe en ce moment dans les aéroports et autres ^^



Mettre le son aussi



Contribution le : Aujourd'hui 16:07:53

mawt1 Re: Erreur Windows XP à un stade de MLB [BSOD] 0 #5

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 6953 Karma: 3220

@Guraz a écrit:

C'est du Windows 10 ou 11 au vu du blue screen (donc surement un montage)



Euh t'as pas vu la vidéo toi ^^ Citation :Euh t'as pas vu la vidéo toi ^^

Contribution le : Aujourd'hui 17:35:40

Le_Relou Re: Erreur Windows XP à un stade de MLB [BSOD] 0 #6

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 8866 Karma: 5158

@mawt1 a écrit:

Citation :

@Guraz a écrit:

C'est du Windows 10 ou 11 au vu du blue screen (donc surement un montage)



Euh t'as pas vu la vidéo toi ^^

le BSOD de Xp ça ressemblait à ça:





c'est bien un BSOD win10 / win 11

c'est une vidéo / animation pour donner du piment Citation :le BSOD de Xp ça ressemblait à ça:c'est bien un BSOD win10 / win 11c'est une vidéo / animation pour donner du piment

Contribution le : Aujourd'hui 18:00:38

mawt1 Re: Erreur Windows XP à un stade de MLB [BSOD] 0 #7

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 6953 Karma: 3220

@Le_Relou a écrit:

Citation :

@mawt1 a écrit:

Citation :

@Guraz a écrit:

C'est du Windows 10 ou 11 au vu du blue screen (donc surement un montage)



Euh t'as pas vu la vidéo toi ^^

le BSOD de Xp ça ressemblait à ça:





c'est bien un BSOD win10 / win 11

c'est une vidéo / animation pour donner du piment



@Le_Relou



Je connais très bien les blue screen merci... Mon commentaire c'était plutôt du fait qu'il dit que c'est un montage alors que c'est une évidence s'il avait regardé la vidéo ^^ Citation :Je connais très bien les blue screen merci... Mon commentaire c'était plutôt du fait qu'il dit que c'est un montage alors que c'est une évidence s'il avait regardé la vidéo ^^

Contribution le : Aujourd'hui 18:17:42