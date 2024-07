Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Bébé et montagnes russes 2 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 19343 Karma: 24687

Contribution le : Aujourd'hui 11:17:55

Le_Relou Re: Bébé et montagnes russes 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 8872 Karma: 5160 Kilroy1 c'est alfosynchro , même si la tienne est peut être un peu plus longue c'est DJP par @, même si la tienne est peut être un peu plus longue

Contribution le : Aujourd'hui 11:29:59

Kilroy1 Re: Bébé et montagnes russes 0 #3

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 19343 Karma: 24687 @Le_Relou et le titre est meilleur dsl

Contribution le : Aujourd'hui 11:39:02