Kilroy1 Chat surpris

Inscrit: 09/10/2011

Contribution le : Aujourd'hui 10:55:05

androide Re: Chat surpris

Je m'installe Inscrit: 18/11/2010 07:17 Post(s): 340 Karma: 333 Juste pour signaler que l'insertion de vidéos Reddit ne fonctionne pas avec certains navigateur tels que Vivaldi qui les bloquent comme de la pub. Je le sais donc quand je vois un post vide, je le consulte sur un autre navigateur.



Mais ça serait bien de mettre en plus de la vidéo intégrée le lien direct vers la page Reddit.



Merci !

Contribution le : Aujourd'hui 11:51:15