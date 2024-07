L'esthétisme d'une plomberie + Battle royal des avions miniatures + Non, je veux cette cigarette là

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 2165 Karma: 3006

L'esthétisme d'une plomberie









Battle royal des avions miniatures

Et on en parle du ventilateur de plafond transformé en avion, à la fin?









Non, je veux cette cigarette là

Un acheteur veut acheter une cartouche particulière en la pointant son doigt. Le vendeur ne la voit pas et l'acheteur sort son mètre...





Contribution le : Aujourd'hui 14:03:25