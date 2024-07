Le musicien Abaji ouvre son Carnet de Voyage avec Tango In Bamako

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1905 Karma: 1113





Étant particulièrement sensible aux percussions, je trouve aussi dommage d'en faire un usage si limité. Le titre et la description me vendait du rêve et on est très loin de percevoir la richesse des sons que peuvent que peuvent apportes ces tambours.



Contribution le : Aujourd'hui 16:23:21