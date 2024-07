Options du sujet Imprimer le sujet

Sebmagic Pub homéoplasmine avec la chanson 1 #1

Depuis quelques temps (années ?), je cherche à retrouver la pub pour Homéoplasmine qui passait dans les années 90 ou peut-être début 2000, avec le nom de la pommade chantée sur l'air de "T'as beau pas être beau" de Louis Chedid.



Je suppose que vous savez de quoi je parle, le fameux "HoooOoooOo-méoplasmine !".



Sauf que je ne le trouve pas, ce son. Je ne tombe que sur des pubs pour Homéoplasmine sans cette célèbre chanson.



Quelqu'un aurait une idée ? Rien trouvé sur Dailymotion (le repaire habituel des vieux trucs) ni Youtube, ni sur musiquedepub.... Curieusement, ce truc culte semble introuvable.



La seule chose que j'ai, c'est l'extrait de la chanson de Louis Chedid, mais ce n'est donc pas la version pub.



http://www.musiquedepub.tv/fiche/boiron-chedid-louis-06-2010



