Bowane Bodytap de 210 élèves du Pays basque pour les Jeux Olympiques 2024 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 2174 Karma: 3024 Un groupe de 210 élèves du collège Saint-Michel de Cambo, au Pays basque font du bondytap sur la musique « Conquest of Paradise de Vangelis », orchestrée par John Williams pour célébrer les Jeux Olympiques 2024





Bodytap des Jeux Olympiques – Chœur des Colibris – Conquest of Paradise

