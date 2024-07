Bébés raies + oiseaux + défense romaine + enfants récupèrent un colis volé

J'aime glander ici Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 5105 Karma: 2752

Vous navigateur est trop vieux

Je croyais qu'elles pondaient des oeufs, mais apparemment il y a des raies ovipares, vivipares et chez certaines espèces les œufs grandissent dans le corps donc cela fait comme une naissance.



Vous navigateur est trop vieux

Que se passe-t-il quand on nourrit un cacatoès?



Vous navigateur est trop vieux

Des enfants montrent l'efficacité de la défense romaine.



Vous navigateur est trop vieux

Des enfants récupèrent un énième colis volé chez les ricains qui n'ont toujours pas découvert qu'une sonnette ne servait pas qu'à filmer.



(Et oui, recadrer est leur passion)

Je croyais qu'elles pondaient des oeufs, mais apparemment il y a des raies ovipares, vivipares et chez certaines espèces les œufs grandissent dans le corps donc cela fait comme une naissance.Que se passe-t-il quand on nourrit un cacatoès?Des enfants montrent l'efficacité de la défense romaine.Des enfants récupèrent un énième colis volé chez les ricains qui n'ont toujours pas découvert qu'une sonnette ne servait pas qu'à filmer.(Et oui, recadrer est leur passion)

Contribution le : Hier 23:50:30