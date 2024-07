Piano Hero

Options du sujet Imprimer le sujet

Beethoven - Moonlight Sonata (3rd Movement)







Chopin - Fantaisie-Impromptu (Op. 66)



Je n'aime le piano, mais l'ajout des effets à un côté hypnotisant!

