J'ai codé une IA qui a soumis 14 252 mecs, voici ce que j'ai appris.





Anis Ayari de la chaine de Defend Intelligence à fait une expérience sur l'utilisation des IA pour draguer sur les sites de rencontre.



Pour info , il limite le nombre de message de l'IA à 40 messages.



Je vous laisse découvrir ça.

