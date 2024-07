Câble informatique rebelle

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 8952 Karma: 5168

Les serpents de rat sont membres - avec les co-ergots, les serpents de lait, les serpents de vigne et les serpents indigo - de la sous-famille des Colubrinae de la famille des Colubridae. Ils sont des constricteurs moyens à grands et se trouvent dans une grande partie de l'hémisphère Nord. Ils se nourrissent principalement de rongeurs. Beaucoup d'espèces font des animaux de compagnie attrayants et dociles et un, le serpent de blé, est l'un des animaux de terre les plus populaires au monde. Comme tous les serpents, ils peuvent être sur la défensive lorsqu'ils sont approchés trop étroitement, manipulés ou retenus. Cependant, les piqûres de serpent de rat ne sont pas dangereuses pour les humains. Comme presque tous les colubrides, les serpents de rat ne constituent pas une menace pour les humains. Les serpents de rat étaient longtemps considérés comme totalement non venimeux, mais des études récentes ont montré que certaines espèces d'Old World possèdent de petites quantités de venin, bien que la quantité soit négligeable pour l'homme

Contribution le : Aujourd'hui 18:44:47