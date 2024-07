Index des forums Koreus.com La chambre des Liens J'ai besoin de votre aide pour développer mon e-commerce ! Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

J'ai créé ma société il y a 4 ans, ma femme m'a rejoint pour gérer la partie administrative et commerciale. Nous avons déménagé 3 fois les locaux pour nous agrandir et nous en sommes aujourd'hui à une étape "palière" où j'ai besoin de développer notre visibilité au maximum. Le local que nous avons actuellement a un loyer bien plus élevé que le précédent. Nous y avons investi pas mal d'argent pour permettre à nos clients (qui souhaitent venir nous voir) d'arriver dans des locaux propres et accueillants. Et maintenant nous avons besoin d'augmenter la visibilité. Non pas pour se payer plus, mais pour pouvoir continuer à développer l'entreprise. Certains me diront qu'il faut que je travaille plus et je suis bien d'accord avec eux ! Néanmoins, mon frère @fi0rian peut vous en parler, je travaille déjà au max de mes possibilités. Concrètement et pour être tout à fait transparent avec vous, je me paye l'équivalent d'un SMIC mensuel mais je travaille en moyenne 70h par semaine et parfois 80h (c'est le cas en ce moment où j'alterne entre production et travaux du local). En principe, je suis au taf à 6h50, je prends 30 min de pause à midi et je pars du taf vers 18h30/19h. Je fais cela du lundi au dimanche matin (je me garde le dimanche après-midi pour me reposer et profiter de ma femme et mes enfants (6 ans et 11 ans). C'est le cas de beaucoup d'artisans en France d'ailleurs. J'ai connu un boulanger qui travaillait plus de 100h par semaine (et avec très très peu de sommeil !). L'important pour moi, c'est de pouvoir rentrer le soir pour manger en famille et dire bonne nuit aux gosses. J'espère pouvoir un jour avoir une entreprise suffisamment grosse pour me dégager plus de temps. C'est d'ailleurs mon principal objectif. Nous envisageons d'embaucher cette année pour information. Vous comprendrez que ce message est motivé par le faite que cette entreprise, c'est aussi notre bébé. Et, étant une entreprise familiale, notre vie personnelle dépend de la bonne santé de notre entreprise. Nous ne nous payons que grâce à elle.



Nos clients sont tous satisfaits de nos produits, nous n'avons que des bons retours. Mais étant un site de e-commerce, le business se développe principalement par internet et peu par le bouche-à-oreille. Vous connaissez l'importance aujourd'hui d'être bien référencé par Google. Le e-commerce tourne principalement autour de ça d'ailleurs et la course à celui qui sera le mieux placé est lancée depuis bien longtemps ! J'en appelle donc à votre bienveillance dont je parlais plus haut, car comme l'indique le titre, j'ai besoin de vous pour développer mon e-commerce ! L'algorithme de Google est assez compliqué et je m'efforce de le comprendre du mieux possible. Une des choses que j'ai rapidement comprises, c'est le principe du lien externe. Plus un site possède de liens externes (c'est-à-dire que le nom de domaine de mon site est indiqué sur un autre site en tant que lien cliquable) sur des sites de qualité, plus Google aime le site, et plus il le monte dans le classement. Je vous fais donc ma demande :

"Accepteriez-vous de m'aider en postant un message incluant le lien cliquable d'une page de mon site internet, s'il vous plaît ?".

L'idée n'est pas forcément de mettre "Duchnok&company c'est trop bien, allez sur leur site.fr", mais plutôt d'inclure dans chacune de vos réponses à ce post le lien cliquable d'une de mes pages.

Plus le contenu du topic est pertinent avec le site, c'est-à-dire contenant un maximum de mots-clés le concernant, plus Google ira piocher dedans lors des recherches de mots-clés. Mais ne voulant pas faire de publicité, j'ouvre donc un débat sur le sujet de mon entreprise qui va en faire grincer des dents plus d'un. Je répondrai à toutes vos questions sur le sujet et je serai 100% honnête d'un point de vue professionnel et personnel.



Je suis artisan et fabricant de bornes d'arcade multijeux (j'en vois déjà qui ont les yeux qui saignent) et d'autres produits en rapport avec cet univers. Oui, c'est borderline alors je vous en prie, n'hésitez pas je suis ouvert. Je vous invite donc à poser vos questions ou émettre vos critiques ou réflexions avec le lien correspondant. Ma société s'appelle Rétro Arcade.

J'ai lu le règlement avant de poster et il y est écrit interdit :" -À but purement commercial (présentation d’un service payant, démarchage, etc.)". Ce que, je crois, je ne fais pas. Je ne vous présente pas le produit ni ses avantages ou inconvénients ainsi que ses tarifs. Je demande juste une aide pour mieux le positionner dans Google. J'espère, amis modérateurs, que cela ne sera pas mal perçu de votre part.



Je fais un exemple pour ceux qui le souhaitent : "Que faisais-tu avant de fabriquer des bornes d'arcade



Un grand grand merci d'avance pour ceux qui accepteront de jouer le jeu.



car en théorie ( d'après ce que j'ai compris) pour pouvoir utiliser une ROM il faut avoir la version physique.

Pas eu de problème avec les éditeurs ou avec Nintendo (les plus relou) ?



Sinon j'ai regardé ton site :

je reposte le lien de ton site car celui mis dans ton post ne mène à rien .



Perso je me suis mis un mini pc sur la télé avec Batocera et deux manettes PS , ça fait le taf mais c'est beaucoup moins beau que ton boulot



