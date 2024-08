Soleils immortels : comment la matière noire pourrait faire vivre les étoiles éternellement

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37638 Karma: 18006



IMMORTAL SUNS: How Dark Matter Could Make Stars Live Forever



Citation : Au cœur de la Voie lactée, un amas d’étoiles déconcerte les scientifiques, car il semble rester éternellement "jeune". Une nouvelle théorie propose une explication déroutante qui pourrait bouleverser notre compréhension de l’évolution stellaire : ces étoiles pourraient se nourrir de matière noire, alimentées indéfiniment par la substance la plus mystérieuse de l’univers.



L’étude de ces objets pourrait conduire à des percées dans notre compréhension de la matière noire et de l’univers lui-même. Certains spéculent même que la matière noire pourrait même s’organiser en formes de vie sombre. La seule façon d’en être sûr est de continuer à chercher.



Comme d'habitude avec MelodySheep, c'est une vidéo contemplative. De belles images de belles musiques et des théories sur l'univers qui font rêver en grand.

Contribution le : Aujourd'hui 19:16:27