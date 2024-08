Options du sujet Imprimer le sujet

Stratégie payante en patinage de vitesse sur piste courte

The craziest strategy secures gold! | Women's Short Track Speed Skating 1500m Final | #Gangwon2024 Lors de la finale du 1500 m féminin de patinage de vitesse sur piste courte aux Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver, Yang Jingru de l'équipe chinoise a rapidement pris l'avantage sans qu'aucune de ses concurrentes ne la voit venir. Elle a finalement franchi la ligne d'arrivée tranquillement en suivant le groupe avec un tour d'avance.The craziest strategy secures gold!| Women's Short Track Speed Skating 1500m Final | #Gangwon2024

Aujourd'hui 08:36:40