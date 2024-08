Options du sujet Imprimer le sujet

>>> Jouer à Aim Master <<<



Synopsis:

Un puzzle game sympa où l'on doit toucher des formes géométriques en faisant rebondir une balle.



Comment Jouer:

• souris



Genre:

puzzle



Bon jeu!



NB: pour les 19, 22 ( Il faut clairement viser pour que ça rebondisse bien sur un angle )



