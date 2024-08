Très belle vue depuis les grandins du stade de Beach volley - JO Paris 2024

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 1350 Karma: 667

Les Français ont beaucoup râlé (et râlent encore pas mal) sur les JO mais pour les étrangers, la France fait encore rêver... Et là, ils en ont pour leur argent.

Moi qui vis dans un pays qui n'accueillera jamais les jeux, on me demande très souvent pourquoi les Français râlent autant et ne sont pas fiers d'accueillir les jeux.

Contribution le : Aujourd'hui 16:50:40