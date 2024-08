Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Simulation de créature aquatique 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37672 Karma: 18035 Simulation d'évolution de créatures aquatiques grâce au principe d'évolution et de sélection.



J'ai simulé l'évolution de créatures aquatiques.



J'ai trouvé ça basique comme résultat mais la méthodologie + l'évolution des choses m'ont captivé!

Contribution le : Aujourd'hui 10:26:22