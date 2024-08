Options du sujet Imprimer le sujet

Baba-Yaga NASA : modélisation de la dispersion du CO2 2 #1

Je poste trop Inscrit: 10/07/2016 18:17 Post(s): 16428 Karma: 12258



La vidéo explique notamment que les sources de CO2 proviennent de centrales à charbon, feux de forêt ou le rejet par les plantes durant la nuit.





Model Behavior: Visualizing Global Carbon Dioxide



Vidéo en français :

Contribution le : Aujourd'hui 11:03:49