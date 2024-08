Options du sujet Imprimer le sujet

Baba-Yaga JO 2024 : l'histoire des pictogrammes





Ou plutôt les blasons, comme ils préfèrent le dire.

Sujet que j'ai trouvé très intéressant, sur l'histoire des pictos, de leur utilisation et du choix pris pour Paris.





JO Paris 2024 : des pictogrammes qui font débat - Le dessous des images - ARTE



Sans tricher, on est sur quelle discipline avec ceux-là ?



1.



2.



3.



4.



5.





Réponses :

Wiliwilliam Re: JO 2024 : l'histoire des pictogrammes



Afficher le spoil

1. Sprint 100 m

2. Natation 50 m nage libre

3. Natation 100m nage libre

4. Skateboard figures? (je ne connais pas l'intitulé de l'épreuve)

5. gymnastique agrès homme? (anneaux barres parallèles)



@Baba-Yaga Tu peux mettre les réponses en spoiler dans ton post? Mon guess, sans tricher:Tu peux mettre les réponses en spoiler dans ton post?

Mancuso Re: JO 2024 : l'histoire des pictogrammes

1° Foot-scratching

2° Water-boxing

3° Water-brushing

4° Pansement sur des boutons d'acnée (ou puces de lit, vu que ça se passe à Paris)

5° MMA

Bowane Re: JO 2024 : l'histoire des pictogrammes

1. Soirée disco



2. Baignade sur matelas gonflable



3. Baignade



4. Pansement sur des boutons d'acné

Merci @Mancuso



5. Ecrin pour bijoux

Baba-Yaga Re: JO 2024 : l'histoire des pictogrammes

Wiliwilliam C'est fait, bien vu.

J'adore vos réponses.

Moi le dernier je pensais que c'était



J'adore vos réponses.

Moi le dernier je pensais que c'était Afficher le spoil du ping-pong, avec les raquettes au centre C'est fait, bien vu.J'adore vos réponses.Moi le dernier je pensais que c'était

FMJ65 Re: JO 2024 : l'histoire des pictogrammes

Et la question qui tue : combien de millions s'est goinfrée la boîte qui a eu le marché pour pondre ces pictos ?.........

