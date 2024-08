Options du sujet Imprimer le sujet

FMJ65 La performance des caméramans sportifs + moi d'abord !!! 2 #1

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 16243 Karma: 5467 Si vous avez déjà utilisé une caméra avec un gros zoom, cela vous paraîtra complètement surhumain !





Combat de titans pour une sucrerie !



Contribution le : Aujourd'hui 10:36:14