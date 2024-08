Un homme frôle la mort ... et un train || Un (gros) nid de guêpe dans un sofa

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37731 Karma: 18103

Des hommes sauvent un ami coincé dans les voies ferrées. ça se passe à Mumbai.

C'est une ville densément peuplée avec d'importants embouteillages. De nombreuses personnes utilisent les voies ferrées comme raccourcis ou pour se rendre plus rapidement à leur destination, en particulier dans les zones où les infrastructures piétonnes font défaut.



Men save Friend who is Stuck in Train Tracks

Une colonie de guêpes jaunes est retirée d'un canapé envahi par une ruche massive.



Sofa Yellowjacket Removal

