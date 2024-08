Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Une machine de goldberg atypique 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37730 Karma: 18102 Une machine de goldberg qui fait grincer des dents.

Le titre anglais de la vidéo reddit est pas mal non plus: "Team building chez Boeing"



Contribution le : Aujourd'hui 11:59:27