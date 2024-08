Options du sujet Imprimer le sujet

Un grand-père corrige un jeune à la bûche roulante || Un homme effectue un sextuple sideflip

Wiliwilliam
Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37730 Karma: 18102

Dans une piscine, depuis un haut plongeoir.





Aujourd'hui 12:09:28

Wiliwilliam Re: Un grand-père corrige un jeune à la bûche roulante || Un homme effectue un sextuple sideflip

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37730 Karma: 18102 alfosynchro je pense que c'est 10 m (avec en dessous le 7m, 5m et 3m). Une caméra fish-eye/plan large perturbe considérablement la perception des distances et des angles.

edit: @alfosynchro t'avais totalement raison. 'faut pas m'écouter!

D'après les commentaires reddit:





NB: Ils lancent une caméra sur un bâton en même temps que le gars plonge. ça serait pas mal de retrouver cette vidéo aussi edit: @t'avais totalement raison. 'faut pas m'écouter!D'après les commentaires reddit: 27 mètres NB: Ils lancent une caméra sur un bâton en même temps que le gars plonge. ça serait pas mal de retrouver cette vidéo aussi

Aujourd'hui 12:28:59