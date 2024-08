Duo inattendu à l'aéroport

Options du sujet Imprimer le sujet

Belle performance !









https://x.com/positivesideofx/status/1822729137661919255



Note : j'ai mis "inattendu" dans le titre, mais d'après des commentaires sur X, ces deux-là se connaissent bien.

Et donc la vidéo serait "préparée".



@lsdYoYo a écrit:

Et comment peut-on intégrer les vidéos X.com ?



On peut pas pour l'instant.

Tu remplaces x par twitter dans le lien en attendant.



Par rapport à la vidéo:

A chaque fois que j'en vois un, le piano public est toujours complètement désaccordé. C'est injouable.

