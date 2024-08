Options du sujet Imprimer le sujet

SushiCircus Problème de disque dur D (non existant...) 1 #1

J'ai un soucis au démarrage du PC, enfin de Win10 qui veux absolument analyser le disque , pourquoi pas !

Sauf que je n'ai pas de disque . J'en ai branché le pc, un disque pour ce qu'il y avait dessus (visiblement un Win7) sauf que depuis au démarrage ou redémarrage, Win10 veux analysé le disque qui est un carton...câble sata également...

Seul la mise en veille et la mise en veille prolongé ne me demande pas d'analyser.

