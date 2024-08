Je m'installe Inscrit: 14/04/2010 20:08 Post(s): 433





, ma chaîne perso, sur laquelle je poste mes compos solo depuis 2023.

Principalement du metal et dérivés, numetal, industrial et inclassables.

Beaucoup inspiré par le cosmic horror et l'analog horror.



En espérant que ça vous plaise.





Litium666 - ADRENOCHROME [NUMETAL / INDUSTRIAL]





Litium666 - SLEEPING WITHOUT EYELIDS [NUMETAL / INDUSTRIAL]





Contribution le : Aujourd'hui 17:48:44