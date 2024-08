Notseriou's - Des vidéos qu'il est marrant à regarder

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 967 Karma: 575



T'as déjà vu ARTHUR, MALÉDICTION ? (Pas mal, non ? C'est français.)



J'ai recherché (vite fait) et je n'ai pas vu ces vidéo mentionné sur le forum et pourtant je le trouve excellent, bien qu'il fait des vidéos... très rarement.

Un humour que je pense que beaucoup ici aimeront, et surtout n'hésitez à voir les autres vidéos de ses chaines.



Perso j'aime beaucoup, et vous?

