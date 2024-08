Options du sujet Imprimer le sujet

Akira2023 Kaori envoie une carte postale musicale de Nouvelle Calédonie 1 #1

Le groupe Kaori nous revient depuis la Nouvelle Calédonie avec son single reggae bien agréable Ma belle Îlienne, extrait du nouvel album Dans l'attente d'un signe. Kaori est formé par Thierry Folcher et Alexis Diawari, deux amis de longue date. Un son reggae pop parfait pour les vacances.





Contribution le : Aujourd'hui 10:55:37