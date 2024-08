Historique des messages sur les forums

Options du sujet Imprimer le sujet

Bonjour,



Je voudrais trouver l'historique de mes messages sur le forum, notamment mes messages sur le sous-forum les têtes chercheuses, car je ne retrouve plus mes messages ? je voulais avoir accès de nouveau à une réponse.



Merci par avance

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 9024 Karma: 5183 @akrogames en cliquant sur voir mon compte dans le menu de gauche (Menu utilisateur)

puis en bas il ya les derniers messages de toutes les parties de Koreus, articles, forums, commentaires , en bas il y a afficher tout sous chaque section .



et là il faut fouiller.

