Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Les poissons ne donnent pas leur langue aux chats, mais ... 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37768 Karma: 18164





https://x.com/zackdfilms1/status/1825518080937566521 A certains parasites, oui. Miam miam miam.

Contribution le : Aujourd'hui 16:50:13

Gog077 Re: Les poissons ne donnent pas leur langue aux chats, mais ... 2 #3

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1923 Karma: 1124 C'est là que tu vois que c'est quand même pas mal d'avoir des bras et des mains au lieu de putain de nageoires !

Contribution le : Aujourd'hui 17:33:16