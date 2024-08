Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Changer une roue (XXL) || Saut par dessus une cascade 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37782 Karma: 18180

Je n'ai pas retrouvé la vidéo d'origine.

En attendant ça sera ça.





https://x.com/tradingmaxisl/status/1770909012403302495

------------------



Sacré saut. fallait pas le louper celui-là!





https://x.com/alsamahi/status/1826017392964542652 On a quelqu'un contre le pneu pour donner l'échelle. C'est monstrueux!Je n'ai pas retrouvé la vidéo d'origine.En attendant ça sera ça.------------------Sacré saut. fallait pas le louper celui-là!

Contribution le : Aujourd'hui 16:00:27