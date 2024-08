Je suis accro Inscrit: 31/12/2011 18:17 Post(s): 548 Karma: 239



Le combat de sa vie est de donner de la voix, notamment pour défendre et porter la parole des apostats de l'islam en France.



Tout son courage et sa détermination sont mis en exergue dans ce nouveau portrait.

A partager de partout. Et vive la liberté !





PORTRAIT #31: Sonya Zadig, une femme entièrement libre ( https://www.videaste.eu

