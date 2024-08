Les 7 soleils de Chengdu

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 7943 Karma: 6735







Seven “suns” appeared in Chengdu, SW Sichuan, China refraction & dispersion of light 19th Aug'24 Un impressionnant parhélie (photométéore solaire) est apparu à Chengdu, en ChineSeven “suns”appeared in Chengdu, SW Sichuan, China refraction & dispersion of light 19th Aug'24

Contribution le : Aujourd'hui 11:17:40