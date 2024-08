Options du sujet Imprimer le sujet

-MaDJiK- Observation d'animaux + Bon réflexe mais au mauvais moment 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 5133 Karma: 2766 Vous navigateur est trop vieux

Les ravages du sur-tourisme



Vous navigateur est trop vieux

Un tuyau pour observer un méchant alligator





Et enfin une vidéo filmée dans le bon sens:

Vous navigateur est trop vieux

Une jeune femme jette son sac à main par dessus un portail pour empêcher qu'on le vole, sauf que ce n'était pas l'intention des "voleurs"

Contribution le : Hier 22:52:42