Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Des alpinistes ont failli être touchés une éruption 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37796 Karma: 18231

Au moment de l'éruption, une dizaine de personnes se trouvaient au sommet. Certains ont tardé à foutre le camp....





https://www.instagram.com/reel/C-yzqpisJsx Ça s'est passé le 17 août dernier, en Indonésie. Le Mont Dukono est en "éruption continue" depuis 1933.Au moment de l'éruption, une dizaine de personnes se trouvaient au sommet. Certains ont tardé à foutre le camp....

Contribution le : Aujourd'hui 10:27:27

Gog077 Re: Des alpinistes ont failli être touchés une éruption 0 #2

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1926 Karma: 1128 Mais lol, il y en a qui restent au bord à regarder tranquillou, genre instinct de survie zéro quoi. En tout cas c'est magnifique, ça doit faire un putain de souvenir !

Contribution le : Aujourd'hui 11:07:02

MoonMoon Re: Des alpinistes ont failli être touchés une éruption 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 22/08/2005 22:44 Post(s): 4637 Karma: 637 C'est dur de se rendre compte des distances avec la perspective.

Ça doit être impressionnant c'est clair.

Contribution le : Aujourd'hui 11:17:56