Jeter par dessus bord une enceinte portable

lsdYoYo

Même si c'est un peu excessif, qui n'en a jamais eu envie ?

Elle balance l'enceinte de touriste par dessus bord sur un bateau de croisière



Elle balance l'enceinte de touriste par dessus bord sur un bateau de croisière

Contribution le : Aujourd'hui 09:01:44

alfosynchro



@lsdYoYo a écrit:

Même si c'est un peu excessif, qui n'en a jamais eu envie ?



C'est comme un petit coup de pelle à un croco qui ouvre la gueule d'une manière menaçante. Est-ce bien justifié ?

N'aurait-elle pas pu commencer par demander à la dame de baisser ou éteindre sa musique ? Y a des étapes avant d'en arriver là. Citation :C'est comme un petit coup de pelle à un croco qui ouvre la gueule d'une manière menaçante. Est-ce bien justifié ?N'aurait-elle pas pu commencer par demander à la dame de baisser ou éteindre sa musique ? Y a des étapes avant d'en arriver là.

Contribution le : Aujourd'hui 09:18:40