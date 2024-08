Options du sujet Imprimer le sujet

deepo Half life 3 1 #1

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 1949 Karma: 1259 Bon bien sur faut faire gaffe, ca fait environ 20 ans qu'on entend des rumeurs encore et toujours sur ce jeu, mais on n'a jamais était aussi prés qu'aujourd'hui!

Bien sur le jeu n'est pas confirmé contrairement au titre de la vidéo, mais les indices commencent à s'accumuler.





