Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Top-là beurk || Foudre sur palmier 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37805 Karma: 18259

Bel auto-dérision





https://twitter.com/HumansNoContext/status/1827708793955705115

------------------------------------------------------------



Un éclair inattendu !





https://twitter.com/HumansNoContext/status/1827572642255081525 Un bébé n'aime pas faire de high-five avec un moignon.Bel auto-dérision------------------------------------------------------------Un éclair inattendu !

Contribution le : Aujourd'hui 20:54:34

SushiCircus Re: Top-là beurk 0 #2

Je suis accro Inscrit: 10/05/2016 22:53 Post(s): 1568 Karma: 739 C'est pas drôle

Avec "René la Taupe - Mignon Mignon" en fond sonore, a tester..;

Contribution le : Aujourd'hui 21:09:44