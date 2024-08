Question : Excel et publipostage

Options du sujet Imprimer le sujet

J'ai un tableau Excel basique, pour une liste de commande photos.

- certains ont commandé 1 seule photo

- certains ont commandé plusieurs photos



Ça se présente comme ça :

Nom - Prénom - N°photo - Quantité

Le - Relou - 50 - 1

Koreus - Koreus - 51 - 1

(vide) - (vide) - 52 - 2



Enveloppe du publipostage (dans l'idéal) :

Le Relou

Photo n° 50 x1



Koreus Koreus

Photo n° 51 x1

n° 52 x2



QUESTION :

Lors du publipostage (Word), comment faire lorsqu'il y a plusieurs photos, pour les avoirs sur une même page, plutôt que d'avoir une page suivante ?



J'ai essayé avec les règles, mais soit j'ai pas compris comment faire soit c'est pas la bonne manip.



Est-ce que je dois remplir les cellules vides d'Excel avec autre chose ? Mais j'imagine que dans ce cas je dois faire appel à une règle, mais laquelle ?

