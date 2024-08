Y avait, y a plus

Options du sujet Imprimer le sujet

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 7946 Karma: 6737 En un tour de magie, un agriculteur fait disparaitre sa remorque. Le suberfuge se passe derrière le train

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 14016 Karma: 6699 J'en ai entendu parler aux infos. Le conducteur du train a été choqué.

Et moi, je ne comprends toujours pas les gens qui s'arrêtent sur les voies et n'en bougent pas. Pourquoi le paysan s'est arrêté là ? Il y avait un feu rouge ?

Je m'installe

Je m'installe Inscrit: 20/10/2022 15:20 Post(s): 168 Karma: 198 Ce que je ne comprends pas c’est que la barrière ne se baisse pas complètement. J’ai même l’impression qu’il faut exprès de l’empêcher de se baisser : je me suis dit « bien joué ! Comme ça barrière pas abaissée = train arrêté automatiquement. C’est malin »



Bon ben visiblement ça ne marche pas comme ça

Je m'installe

Je me demande s'il n'allait pas un chouia vite avec sa remorque... Citation :Je me demande s'il n'allait pas un chouia vite avec sa remorque...

