Sonic 3 [bande annonce]

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 7951 Karma: 6745

@Wiliwilliam ça se passe comme ça en France: un sudio étranger demande à l'establshment du pays quel humoriste est populaire et pertinent, et ici on répond: Ha y a mon fiston qui cartonne dans les maisons de retraite gérées par son oncle. Il excèle dans le recyclage de blagues de Michel Leeb (hem, hem, je ne vise personne, non, non, :partensifflant:)

Contribution le : Aujourd'hui 10:57:47