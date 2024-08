Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Fail nid de frelon || Petit rappel pour cinglés (Ile de man) 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37834 Karma: 18292 Oups!





-----------------------------------------------



Petit rappel annuel que les participants au Tourist Trophy de l'île de Man sont des cinglés. Et que les spectateurs qui les regardent sont tout aussi inconscients.



Contribution le : Aujourd'hui 11:24:28