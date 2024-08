Options du sujet Imprimer le sujet

alfosynchro Cercle rouge autour de la photo de profil sur YouTube ? 1 #1

Quelqu'un sait-il pourquoi les photos de profil de certaines chaines YouTube sont entourées d'un cercle rouge avec, en bas, un bouton rouge où apparaît le symbole d'ondes ?



Contribution le : Hier 23:45:57

-Ninja- Re: Cercle rouge autour de la photo de profil sur YouTube ? 1 #2

Je poste trop Inscrit: 05/12/2009 15:52 Post(s): 13026 Karma: 2512 alfosynchro Ils sont live. C'est d'ailleurs assez chiant parce que je clique sur l'image de profil pour aller sur leur profil mais ça va direct sur leur live Je sais pas si ça a changé entre temps mais j'ose plus cliquer du coup. Ils sont live. C'est d'ailleurs assez chiant parce que je clique sur l'image de profil pour aller sur leur profil mais ça va direct sur leur liveJe sais pas si ça a changé entre temps mais j'ose plus cliquer du coup.

Contribution le : Hier 23:53:02