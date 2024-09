Options du sujet Imprimer le sujet

Daniellou il surfe à 80 km/h sur une vague de 28 mètres, soit un immeuble de 9 étages 3 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 37 Record homologué!

Le bouillon après sa sortie de la vague fait froid dans le dos!!!





Sebastian Steudtner GUINNESS WORLD RECORDS™ Title For The Largest Wave Surfed (unlimited) - male

Contribution le : Aujourd'hui 09:18:19