Double écran PC

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37852 Karma: 18334

Du coup si 'y a bien deux écrans, quel est le soucis?

Tu lances, disons VLC sur le grand écran, ton autre écran il se passe quoi? il devient tout noir?

Ou bien l'inverse. Tu lances un logiciel et ton écran de télé se coupe?



On se parle en même temps.

Tu ouvres VLC, et tu drag&drop la fenêtre dans l'autre écran simplement, en gardant le clic gauche actif sur la barre du haut de la fenêtre VLC. Idem pour word.



EDIT: L..O..L..

Je me sens comme ça! "A qui je parle!?"

On se parle en même temps.Tu ouvres VLC, et tu drag&drop la fenêtre dans l'autre écran simplement, en gardant le clic gauche actif sur la barre du haut de la fenêtre VLC. Idem pour word.EDIT: L..O..L..Je me sens comme ça! "A qui je parle!?"

Contribution le : Aujourd'hui 09:23:22