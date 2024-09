Options du sujet Imprimer le sujet

vojack Thierry Ardisson rencontre Véronique et son bébé adulte

Je suis accro Inscrit: 01/05/2007 11:23 Post(s): 1116 Karma: 1519



J'invite tout ceux qui ressentent un moment de "gênance" à me rejoindre dans cette incompréhension totale

Contribution le : Aujourd'hui 20:32:34

alfosynchro Re: Thierry Ardisson rencontre Véronique et son bébé adulte

Ah, c't'une bonne idée ça !!

Non, sans dèc, je crois bien que je vais faire des études de psy, moi. Je sent qu'il y a un marché à prendre.





Non, sans dèc, je crois bien que je vais faire des études de psy, moi. Je sent qu'il y a un marché à prendre.

Contribution le : Aujourd'hui 21:02:20