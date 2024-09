Une lionne secourue marche sur l'herbe pour la première fois de sa vie

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37865 Karma: 18364



Rescued Lioness Yuna Steps On Grass For The First Time In Her Life...



C'est pas clair d'où vient exactement cette lionne....



En résumé:

Yuna, une lionne sauvée d'une maison abandonnée à Kiev après le début de la guerre, vivait dans un enclos de 3 x 4 m avec un sol en béton. Évacuée vers un centre de sauvetage des animaux sauvages, elle a ensuite été victime d'un bombardement de missiles russes, qui l'a laissée gravement traumatisée et incapable de se tenir debout.



Il a fallu des mois de soins spécialisés pour que Yuna se remette de son syndrome de stress post-traumatique. En surpoids en raison de l'inactivité et d'une mauvaise alimentation, elle a lentement repris des forces.



Première lionne sauvée dans le cadre de la campagne Rescued Lioness Yuna Steps On Grass For The First Time In Her Life...C'est pas clair d'où vient exactement cette lionne....En résumé:Yuna, une lionne sauvée d'une maison abandonnée à Kiev après le début de la guerre, vivait dans un enclos de 3 x 4 m avec un sol en béton. Évacuée vers un centre de sauvetage des animaux sauvages, elle a ensuite été victime d'un bombardement de missiles russes, qui l'a laissée gravement traumatisée et incapable de se tenir debout.Il a fallu des mois de soins spécialisés pour que Yuna se remette de son syndrome de stress post-traumatique. En surpoids en raison de l'inactivité et d'une mauvaise alimentation, elle a lentement repris des forces.Première lionne sauvée dans le cadre de la campagne Big Cats in Crisis , Yuna a retrouvé confiance en elle dans son nouveau sanctuaire. N'ayant jamais marché sur l'herbe auparavant, elle a commencé à explorer son nouvel environnement avec curiosité et détermination.

Contribution le : Aujourd'hui 11:50:37