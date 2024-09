Options du sujet Imprimer le sujet

Il ramène Sylvain Durif pour se faire déban du live d'Amine.



Il ramène Pierre Sylvain Durif pour se faire débannir de chez Amine

Re: Il ramène Sylvain Durif pour se faire déban du live d'Amine.

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37866 Karma: 18364 39€ sur Vidoleo + le temps de montage.



Bon sinon, 'ché pas ... Le tribunal des bans c'est une mode de stream et j'ai l'impression qu'on est constamment dans la surenchère.

