[Topic Unique] Covers de musique par IA

Je tombe quelque fois sur de super cover par IA de musique.

Parfois même ré interprété musicalement.

Et je me suis dit qu'on pourrait peut-être les partager au même endroit en créant ce topic unique.

Si vous en connaissez déjà des super ou si de nouvelles covers sortent on pourra les partager ici.



Pour l'instant je voulais vous partager cette cover qui a déjà un an mais que je viens seulement de découvrir, je la trouve assez impressionnante, de la voix aux instruments.

Il y a encore des imperfections, mais ça va si vite l'ia !



Edit: en regardant la description de la vidéo on voit en faite que l'ia utilise





Contribution le : Aujourd'hui 16:29:19