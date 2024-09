Options du sujet Imprimer le sujet

alfosynchro Petit témoignage de vie de Bernard Tapie 1 #1

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 14040 Karma: 6709 Bonsoir les jeunes,

J'espère que cette vidéo a sa place ici ; @Wiliwilliam si ce n'est pas le cas, libre à toi...



Peu de temps avant son décès, Bernard Tapie a participé à une interview dans laquelle il se livre et se confie pendant 14 minutes.

Je suis un peu surpris par certains passages et j'ai apprécié, alors je partage :





Peu de temps avant son décès, Bernard Tapie se confiait sur ses regrets

Contribution le : Aujourd'hui 21:26:43